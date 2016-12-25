RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без
нативних продажів та реклами

ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:09

  Faceless написав:Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.

Те саме. Прикольно зібрати повну колекцію якоїсь серії.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10084
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:48

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:59

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

fox767676 написав:купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
Так, батьківське шастя це просто агінь зробили. Навіть подарував колезі яка недавно народила
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36504
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:01

Faceless

я теж саме цю взяв декілька прозапас
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:11

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

fox767676 написав:Faceless

я теж саме цю взяв декілька прозапас
А ще з найгарніших в мене серія Людина. Час. Простір. Чотири монети шестикутної форми з кольоровою емаллю. На одній навіть qr код.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36504
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:57

  fox767676 написав:купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти


У мене вдома коробки невеликі)
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:57

  Faceless написав:
fox767676 написав:Faceless

я теж саме цю взяв декілька прозапас
А ще з найгарніших в мене серія Людина. Час. Простір. Чотири монети шестикутної форми з кольоровою емаллю. На одній навіть qr код.


Вау, таких навіть ніколи не бачив)
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:58

  BIGor написав:
  Faceless написав:Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.

Те саме. Прикольно зібрати повну колекцію якоїсь серії.


Занадто старі якось вже не скуповую сильно, бо на всі - грошей просто не вистачить взагалі, але з нових - всі
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи можна придбати монети в НБУ 1 ... 12, 13, 14
ytb » Нед 25 гру, 2016 17:44
137 71049
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 сер, 2025 10:03
Shaman
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 23:27
0 5212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 23:27
Denys7719
Куплю монети НБУ
smirnov_ukr » Нед 11 вер, 2022 09:00
1 8892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 01:51
sklarenkopavel5500

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron