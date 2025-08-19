|
ПУМБ
Додано: Пон 18 сер, 2025 15:26
БУМБа захотіла оновлення анкетних даних на виконання постанови НБУ. В процесі оновлення, сказала, що для вказаних джерел доходів, згідно постановою НБУ, макс. сума надходжень може бути не більше 100к або треба показувати підтверджуючі документи. Що за постанова така у НБУ? Це ж навіть не шмеморандум за лімітом 100к на вихід, з яких пір формально обмежили вхід чи БУМБа марить, але прикривається Пишним?
Я, загалом, і не збирався у цей параноя-банк багато заносити, але чим далі, тим маразматичніше.
P.S. щодо порад не оновлювати анкету, БУМБа завуальовано натякнула: "оновіть сьогодні, щоб не виникло питань завтра"
klug
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:09
klug
Вітаємо!
Додавати інформацію про будь-які доходи, що Ви отримуєте необхідно, оскільки це вимога Національного банку України (НБУ). Банк лише виконує правила, що встановлені НБУ для забезпечення прозорості фінансових операцій і запобігання фінансовим злочинам.
Відповідно до виконання вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 65 у зв'язку зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 110:
- Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом або під час його подальшого обслуговування, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.
- Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та з’ясувати причини перевищення.
Також, акцентуємо Вашу увагу, що вимоги не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування (сплата податків, розрахунки в мережі та інше).
Якщо не вдається змінити суму надходжень через застосунок, рекомендуємо звернутись до менеджера відділення з підтверджувальними документами.
Дякуємо за розуміння та бажаємо гарного дня!
PUMB
Представник банку
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:44
ПУМБ, якщо вже цитуєте пункти Постанови 110, то бажано їх цитувати повністю.
5.3 Вимоги, визначені в пунктах 5.1, 5.2 (ті, що ви навели вище)
додатка 1 до Положення, не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.”
Ви ж надаєте відповідь клієнтам на питання?
1) "Чи є я клієнтом, діловим відносинам з яким, на думку банку, притаманні критерії ризиків"
2) "Який саме індикатор (чи індикатори) підозрілості носить та чи інша моя фінансова операція"
І тут відповіді мають бути детальними, а не просто посилання на вимоги НБУ. Бо коли починаєш розбиратися в постановах НБУ, законах "Про банки та банківську діяльність", "Про платіжні послуги" і т.д., виходить що там все трохи не так, як малюють банки.
Navegantes
