Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 вер, 2025 09:34
Додано: Суб 20 вер, 2025 17:01
мова про 1000 за вакцинацію, яка виплачувалось до 24.02.2022. після – з картки знято обмеження на витратні операції
Додано: Суб 20 вер, 2025 18:25
І не дає переказати р2р після зняття обмежень, чи як?
Бо я перекази можу робити і налік нфс знімати з єпідтримки, з виплат облігацій.
