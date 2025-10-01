|
ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:05
Arien написав: WallNutPen написав:
а каким по вашему документом можно подтвердить банку родственную связь типа ребенок-родитель или наоборот?
А это точно не каприз данного банка при оплате за обучение?
Вуз же наверное счет выставляет (я если честно не в курсе), какая разница кто его оплачивает?
Если к примеру друг(подруга) или жених(невеста), крестный(крестная) захочет оплатить тебе обучение?
"Тебе" - это обобщенная форма, я не Вас лично имею в виду.
"связь типа ребенок-родитель" именно тут не обязательно нужна для оплаты обучения - лично я ее подтверждал для возможности осуществления переводов в валюте с карты на карту родственников - так что это не столько каприз банка сколько удобство мне
WallNutPen
Повідомлень: 1461
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 452 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 09:26
Arien
Вітаємо!
Так, звичайно, акція триває на постійній основі. ☺️
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Додано: Сер 01 жов, 2025 09:28
WallNutPen
Вітаємо!
Якщо не відбулося зміни прізвища з жодного боку, то достатньо надати свідоцтво про народження дитини. 🙂
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Додано: Сер 01 жов, 2025 09:43
Arien
Підтвердження родинного звʼязку є вимогою під час здійснення SWIFT переказу за навчання родича у застосунку (Постанова НБУ від 24.02.2022 №18). Ми діємо виключно згідно чинного законодавства ❤️
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:44
PUMB Подскажите пожалуйста промокод на 100 гривен для Варуса можно использовать один раз за время акции или многократно?
jabba
Повідомлень: 4973
З нами з: 18.12.08
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:19
jabba
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації ❤️
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
