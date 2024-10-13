Смотря для кого лучше Только что ж обсуждали, что, чем дальше до погашения, тем больше маржа. Но у более дальних бумаг может быть выше доходность. Так что в теории может и не самая короткая быть самой прибыльной.
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:29
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:52
:facepalm
Ви рухаєтесь у правильному напрямку.
Скажемо так: якісну відповідь на це питання можна розглядати як інвестиційну рекомендацію, так як проводиться певний аналіз ринку. А раз так, то, скоріше за все, таку інформацію - якісну, перевірену і безкоштовно - на форумі ніхто не надасть.
Втім, всі (або майже всі) дані є у відкритому доступі, можна самостійно проаналізувати.
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:02
won
Проаналізувавши, виходить, що злити/відкупити долар зі спредом в 15 коп, або приблизно 0,3% від суми обороту це краще, ніж раніше продати з різницею приблизно у 6,5 грн(брав Сенс, ОВДП 230262) з втратою приблизно 0,6% від суми.
Хіба ні?
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:51
Отклоняет покупку в Дии, пишет нет сведений с ПФУ. Что делать?
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:24
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:21
В итоге какие выгодно бумаги брать если планируется досрочная продажа для погашения кредитки?
Т.е. бумага покупается на два месяца.
