PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:18
PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:52
PUMB Здравствуйте!
Второй раз путаница с начислением кэшбека.
У меня карта Национального кэшбека ПУМБа, и обычно все нормально начисляется.
В конце прошлого месяца вдруг национальный кэшбек при покупке в Сильпо не отобразился в Дие на следующий день. Проверила - нашла в кэшбеке партнеров, Сильпо, но как один раз доставка домой. Я доставкой не пользуюсь, удивилась, но решила, что сбой.
Сегодня та же история, только я проверила сразу. Покупка снова отобразилась, как одноразовый кэшбек от партнера при доставке от Сильпо.
Один раз случайность, два раза совпадение, не хотелось бы, чтобы это стало системой.
Тем более, что на карту нацкэшбека идет 10%, а если зачисляется партнерский кэшбек, то снимается подоходный налог в 23%. Мелочь, но неприятная, как вообще этот налог.
Проверьте, пожалуйста.
|