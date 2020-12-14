|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
UA написав:
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
ну это если специально подобрать edge-cases
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4352
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:06
Frant написав:
Вісті з полів.
Конопляних?
Frant написав:
Квартиранти у Києві стали закінчуватись.
Все, як я прогнозував пару років назад.
Неможливо дерибанити 35 років радянські ресурси. Їх банально не вистачить.
Ну, а своїх самостійних немає.
Шо пропонуєте робити , які поради?
-
Vadim_
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3972
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25344
|17216223
|
Чет 02 жов, 2025 05:10
Frant
|
|1380
|6715768
|
|
|3
|74899
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|