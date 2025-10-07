Глобус єссно
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19
Re: ПУМБ
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:46
Re: ПУМБ
Только что из ЦКС. Выяснила, что с НГ банк стал зачислять абонплату по горячей воде и теплу на счет соседней квартиры . Лично я ничего в настройках не меняла, скорее всего, сбой. Забрали выписки из банка, отксерили паспорт и код, обещали найти .
Теперь еще найти сбой, которым вообще перестали начислять нацкешбек от Сильпо на карту Пумба.
