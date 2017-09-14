RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:17

Самое смешное, что началось с вопроса "Як так?", который Успіх задал вполне по делу:
В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5896335#p5896335
Ситуация, действительно, непонятная.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам и, похоже, реакция была на сам вопрос, а не на суть поста. Тем боле, что само сообщение было от jump.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 жов, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
6
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:20

candle645

Звісно незаконне - замість 8-12 згідно-відповідно 426-1,


Так а що там, все ніяк не застосують 426 з розділу «військові злочини» у відносинах «військовий-цивільний»?
Хм, дивно.. :P
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 жов, 2025 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:26

ЛАД

Ситуация, действительно, непонятная


Там вручають короткострокові контракти. НА РІК.
Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг.
Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам


Наче дівчинка з будь якого приводу піднімає здивовано бровки і плескає в долоні «ну як так?? Ой лишенько»
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:36

Он ще кому війна, а кому мати рідна
https://www.facebook.com/watch/?v=4250152041896082
Ізраїль продає РЛС кацапам!
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:46

  Hotab написав:ЛАД

Ситуация, действительно, непонятная


Там вручають короткострокові контракти. НА РІК.
Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг.
Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.
Тогда уж есть вариант подписать контракт (по-моему, на 3 года) с условием досрочного разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.

Он часто задаёт этот вопрос по другим поводам

Наче дівчинка з будь якого приводу піднімає здивовано бровки і плескає в долоні «ну як так?? Ой лишенько»
Ну і нехай.
Оно вас колышет?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:48

ЛАД

Тогда уж есть вариант подписать контракт с условием разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.


Є такий пункт контракту?

Оно вас колышет?


Угу. Якщо ніхто не реагує (а ніхто не реагує.. всі новину прийняли до уваги, усвідомили і досить) , то починається спам з дублюванням «ну чого ви мовчите?? Ось , я вам зараз знов процитую». Ну і кілька разів. Ви не бачите цього?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 00:52

Тут кто-то защищал Воловика, которого осудили за избиение учителя в Харькове.
Он, видать, вообще парень горячий и нервный:
Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.

Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента. Момент удара по телефону попал на видео.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/07/izbienie-uchitelya-v-harkove-agressivnaya-reaktsiya-eks-rabotnika-ttsk-na-prigovor/. Там есть и коротенькое видео.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 01:01

  Hotab написав:ЛАД
Тогда уж есть вариант подписать контракт с условием разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.

Є такий пункт контракту?
Сам контракт не видел, но знаю человека, который подписал такое. Не знаю, правда, это допустимо во всех войсках или нет.

Оно вас колышет?

Угу. Якщо ніхто не реагує (а ніхто не реагує.. всі новину прийняли до уваги, усвідомили і досить) , то починається спам з дублюванням «ну чого ви мовчите?? Ось , я вам зараз знов процитую». Ну і кілька разів. Ви не бачите цього?
Бачу.
Ну и хрен с ним. Бывает, надоедает, но ваши посты к нему тоже не помогают.
Хотя пару раз я ему уже высказывался по поводу нижепоясных шуток.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 01:20

Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта по антикризисному управлению и официального представителя Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег. По европейским сборам или донатам все гораздо печальнее, потому что многие, кто занимались этим, оказались нечисты на руку. С этим мы сталкивались неоднократно. У нас было несколько поставок гумпомощи из Италии в виде медикаментов. Мы открывали ящик объемом 30 кг, а там лежала одна коробка панадола. Плюс сколько скандалов в самой Украине было по поводу злоупотреблений гумпомощью. На Западе вся спонсорская помощь работает до тех пор, пока первый раз не обманешь. Или некорректно себя поведешь, или не дашь, к примеру, отчеты, которые хочет увидеть благотворитель.

— На передовицах европейских и американских СМИ в последние месяцы вышло немало статей про злоупотребления руководства Украины. Как это влияет на поддержку нашей страны за рубежом?
— Вы даже не представляете размер катастрофы. Очень большой объем информации не доходит до граждан Украины, и он уже опубликован в Европе. Очень много сейчас публикаций, будет еще больше по поводу украинской коррупции во всех эшелонах власти, в каждом регионе, в каждом отдельном сегменте экономики. Многие публикации уже готовы у некоторых журналистов, но они не публикуют пока их, чтобы не навредить нашей стране в целом. Это временный момент, по окончанию боевых действий количество расследований о том, что происходило в Украине, будет гигантское.

— Как это может сказаться на тех, кто у власти?
— Я думаю, что граждане, занимающие госпосты, не будут находиться у власти в Украине. Но давайте доживем, посмотрим, потому что сегодня в стране огромные хищения и на оружии, и на снабжении.

.....у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.

— Например…
— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/07/ukraina-imela-by-namnogo-bolshe-oruzhiya-esli-by-ne-sabotazh-lobbist/.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 01:32

Тут сегодня писали о "возможных" ударах по нашим энергообъектам.
Так они не "возможны", а вполне себе наносятся. Я уже писал о многострадальной ТЭЦ. Вот свежее:
РФ «шахедами» выключает в Харькове свет. Вторую ночь подряд город массированно атаковали ударные БпЛА. 25 ударов пришлись в одно и то же место в Немышлянском районе – целью атаки стала трансформаторная подстанция, питавшая абонентов в трех районах Харькова.

Оборудование сгорело. Из-за этого сразу было обесточено около 40 тысяч абонентов. По состоянию на середину дня без света оставались 10 тысяч абонентов. На месте прилетов возник пожар. Обошлось без разрушений жилья харьковчан и без пострадавших. Однако ситуация в энергетике остается тяжелой. В предыдущие дни россияне уже уничтожили две трансформаторные подстанции, оставив без электричества тысячи горожан.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/07/rf-unichtozhila-tretyu-podstantsiyu-ne-vse-so-svetom-itogi-7-oktyabrya/#google_vignette
