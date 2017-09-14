— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?

— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег. По европейским сборам или донатам все гораздо печальнее, потому что многие, кто занимались этим, оказались нечисты на руку. С этим мы сталкивались неоднократно. У нас было несколько поставок гумпомощи из Италии в виде медикаментов. Мы открывали ящик объемом 30 кг, а там лежала одна коробка панадола. Плюс сколько скандалов в самой Украине было по поводу злоупотреблений гумпомощью. На Западе вся спонсорская помощь работает до тех пор, пока первый раз не обманешь. Или некорректно себя поведешь, или не дашь, к примеру, отчеты, которые хочет увидеть благотворитель.



— На передовицах европейских и американских СМИ в последние месяцы вышло немало статей про злоупотребления руководства Украины. Как это влияет на поддержку нашей страны за рубежом?

— Вы даже не представляете размер катастрофы. Очень большой объем информации не доходит до граждан Украины, и он уже опубликован в Европе. Очень много сейчас публикаций, будет еще больше по поводу украинской коррупции во всех эшелонах власти, в каждом регионе, в каждом отдельном сегменте экономики. Многие публикации уже готовы у некоторых журналистов, но они не публикуют пока их, чтобы не навредить нашей стране в целом. Это временный момент, по окончанию боевых действий количество расследований о том, что происходило в Украине, будет гигантское.



— Как это может сказаться на тех, кто у власти?

— Я думаю, что граждане, занимающие госпосты, не будут находиться у власти в Украине. Но давайте доживем, посмотрим, потому что сегодня в стране огромные хищения и на оружии, и на снабжении.



.....у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.



— Например…

— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.