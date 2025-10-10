"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:04
"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:43
Це в них стандартна практика. Мені свого часу не нарахували бонус за запрошення фізособи через посилання, хоча ця особа точно відкрила картку і точно виконала якісь там перші операції. Сед, бат тру.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:45
Arien
Вітаємо! На відеоверифікацію ми не можемо вплинути, адже система визначає особу за схожістю по фото з паспорта. Відповідно, має бути гарне освітлення (бажано денне) та відповідати зображенню на фото з документа.
Щодо зарахування оплати за Акцію та виконання умов: винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:48
Solar_simfi
Вітаємо! Чи звертались Ви на підтримку банку, щоб перевірити чому не зарахувались кошти за дану Акцію?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:23
PUMB чому утримана комісія не відображається в застосунку? Щоб клієнт не побачив? Дрібне шахрайство нагадує
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:43
myko
Вітаємо! Комісія за яку операцію цікавить? З рахунку дебетового чи кредитного?
