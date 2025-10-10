RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 676677678679

Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:04

  klug написав:
  Arien написав:Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.

Це Ви ще не робили активність за карткою, щоб банк міг розробити біль вигідні тарифи :lol:

"щоб банк міг розробити більш вигідні тарифи" саме для Вас!😁
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:43

  alibob написав:"Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все."

М-да...
2025 рік на дворі.


Це в них стандартна практика. Мені свого часу не нарахували бонус за запрошення фізособи через посилання, хоча ця особа точно відкрила картку і точно виконала якісь там перші операції. Сед, бат тру.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:45

Arien
Вітаємо! На відеоверифікацію ми не можемо вплинути, адже система визначає особу за схожістю по фото з паспорта. Відповідно, має бути гарне освітлення (бажано денне) та відповідати зображенню на фото з документа.
Щодо зарахування оплати за Акцію та виконання умов: винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:48

Solar_simfi
Вітаємо! Чи звертались Ви на підтримку банку, щоб перевірити чому не зарахувались кошти за дану Акцію?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:23

PUMB чому утримана комісія не відображається в застосунку? Щоб клієнт не побачив? Дрібне шахрайство нагадує :(
myko
Вітаємо! Комісія за яку операцію цікавить? З рахунку дебетового чи кредитного?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:08

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! На відеоверифікацію ми не можемо вплинути, адже система визначає особу за схожістю по фото з паспорта. Відповідно, має бути гарне освітлення (бажано денне) та відповідати зображенню на фото з документа.


Ув. офпред, Вы внимательно прочли мое сообщение? Кроме того, что я пробовала сама не один раз, - мы вдвоем эту самую верификацию пытались пройти с сотрудницей в отделении В отделении плохое освещение? У меня свежее фото вклеено полгода назад. Не сработало с попыток 10.
Если у вас распознавание не работает (а оно и не должно срабатывать в большинстве случаев, потому что это одна из довольно сложных задач - живого человека отождествить на паспортном фото) - почему нельзя было сделать подтверждение личности сотрудником банка в отделении?
Что значит формулировка "не можем повлиять" - я извиняюсь, у вас IT-отдел в банке выше руководства? Мне как-то уже неспокойно в принципе вашему банку деньги доверять: вдруг IT-отдел Пумба объявит бунт и присвоит все клиентские средства себе, а руководство "не сможет повлиять" (с).

  PUMB написав:Щодо зарахування оплати за Акцію та виконання умов: винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.


Прокомментируйте, пожалуйста, зачем мы пополняли телефон, делали перевод на карту другого банка? Сотрудница не знает условий реферальной программы? Или Вы не знаете? Или никто в банке не знает?
Если никто толком не знает - зачем было вообще эту реферальную программу вводить?
Я кстати покупку сегодня сделала - пока тоже без изменений.
