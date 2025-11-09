Подскажите, пожалуйста, многоуровневая система кешбека, я путаюсь.
С Укрпочтой у Пумба в этом месяце нет акции? Было -50% в прошлые.
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:14
Re: ПУМБ
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:31
Arien
Вітаємо! Переглянути пропозицію знижки Ви можете на вкладці "Вигоди" зайти в розділ "Хіти тижня". Там буде зображено актуальні пропозиції.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:25
Треба переказати 3к грн на закордонну картку в шекелі (visa). Де будуть найменші втрати "по дорозі"? Переказати з гривневої чи спочатку купити на доларову/єврову і потім з неї? Чи ще є кращий варіант? Дякую.
