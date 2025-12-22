RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:08

Charter
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
PUMB
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:12

Re: ПУМБ

Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:58

Re: ПУМБ

Ощадик у відділенні ПУМБ 😲

Так, вам не здалося!

Розкриємо всі деталі вже завтра. Скажемо лише одне: це буде дещо справді важливе. Бо добрі справи об’єднують і долають бар’єри!

https://www.facebook.com/share/p/1GyyCCDWzV/
Howl
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:26

  Howl написав:
Ощадик у відділенні ПУМБ 😲

Прийде разом з Фондиком? Це ж треба таке накреативити...
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:11

ПУМБ

НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПУМБ. ОБМАН ПІД ВИГЛЯДОМ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ
ПУМБ публічно декларує програму «Запроси друга» з винагородою 500 грн за успішну рекомендацію відкриття кредитної картки. На практиці ж ця програма виявилась звичайною пасткою для клієнтів.
За першою рекомендацією бонус було нараховано коректно. Проте друга рекомендація, здійснена 9 грудня 2025 року о 16:17 шляхом офіційного реферального посилання(pumb.onelink.me/Jrxy/p2zrft58), раптово стала «неуспішною» з невідомих і сумнівних причин. Запрошення було надіслано через Viber з Android-пристрою на iPhone 14, після чого протягом кількох хвилин запрошена особа завантажила застосунок, пройшла повну процедуру реєстрації, відкрила кредитну картку з лімітом та здійснила покупки. Усі умови акції були виконані бездоганно.
Наступного дня запрошеній особі банк нарахував 200 грн бонусу(згодом забрав і їх). Водночас мені, як рекомендодавцю, не нарахували нічого.
Подальше спілкування зі службою підтримки залишило вкрай негативне враження.
10 грудня було зафіксовано звернення — співробітниця запевнила, що винагорода з’явиться протягом 5 днів. Це виявилось неправдою.
16 грудня — повторне звернення, яке залишилось без будь-якого результату.
19 грудня — черговий дзвінок, під час якого мені повідомили абсурдне пояснення: нібито застосунок було встановлено «самостійно», а не за моїм посиланням.
Такі аргументи виглядають щонайменше непрофесійно. Банк має повний технічний інструментарій для відстеження реферальних переходів, часу встановлення застосунку, послідовності дій клієнта, переглянутих розділів тощо. Однак звернення №202512-4611 та №202512-7653 були розглянуті формально, без будь-якого реального технічного аналізу.
Поведінка банку викликає асоціації не з сучасною фінансовою установою, а з «наперсниками» кінця 80-х — початку 90-х років: кручу, верчу — обманути хочу. Складається стійке враження, що ПУМБ свідомо ухиляється від виконання власних зобов’язань і не цінує ані постійних, ані нових клієнтів.
Справа зовсім не в кількох сотнях гривень. Справа — у принципах, прозорості та чесності. За таких умов я та дві мої доньки незабаром будемо змушені припинити будь-яку співпрацю з ПУМБ і категорично не рекомендуємо цей банк іншим.
DIV
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:54

DIV
Вітаємо!
З приводу Вашого відгуку було зафіксовано звернення через інший канал зв'язку. Після проведення перевірки обов'язково надамо Вам зворотний зв'язок.
PUMB
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:08

Re: ПУМБ

  DIV написав:категорично не рекомендуємо цей банк іншим.
нам гарно покищо)
Мизантрóп
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:15

Re: ПУМБ

«Новорічний календар» у ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/novorichnyy- ... ohochennya
22 грудня 2025 року — 31 грудня 2025 року (до 12:00)
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:42

Re: ПУМБ

Шановний представник банку,або клієнти банку, які можуть пояснити, поясніть будь ласка, чи є різниця між автопродовженням вкладу, та його повторним відкриттям?
Тобто, якщо закінчується вклад, то його краще продовжити автоматично, чи відкрити заново на той же строк?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:10

JanIs
Вітаємо!
Підкажіть, будь ласка, Вас цікавить якийсь конкретний депозит?
PUMB
