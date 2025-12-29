RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:17

  ottamotta написав:Вже тиждень чекаю на свіфт платіж в ПУМБ. Не комерційний, від дружини. Між іншими банками (п24, моно) доходить завжди протягом 24 годин. Підтримка ПУМБ - обіцяє перевірку за 3 дні, в п24 чи моно це зазвичай займає 5-30 хв. дізнатися що не так.

Встановлення родинних зв'язків - взагалі цирк, пропонується в розділі "операції за кордоном" і не дозволяє встановити зв'язок при іноземному номері телефона дружини.

Раніше мав ФОП рахунок в ПУМБ, наче все було норм, такого client experience не очікував.
і як вирішилось?
