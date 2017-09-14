|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:07
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?
Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.
Water
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:58
UA написав: Banderlog написав:
[
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?
Може тому що в Хорватію нема сенсу їхати?
Hotab
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:01
Banderlog написав:
UA написав:
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня
не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
вот так я бросил курить, при гкчп в маскве и начал пить
Vadim_
Додано: Вів 30 гру, 2025 00:25
Banderlog написав:
Він християнин а не безбожник як вся наша влада, тому не хоче мільйонів смертей.
Ну почему сразу безбожники?
Очень даже божники. Есть такой вот манифест "Aboda Zara 26b: “Даже лучших из гоев следует убивать."
Господар Вельзевула
