|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:17
ottamotta написав:
Вже тиждень чекаю на свіфт платіж в ПУМБ. Не комерційний, від дружини. Між іншими банками (п24, моно) доходить завжди протягом 24 годин. Підтримка ПУМБ - обіцяє перевірку за 3 дні, в п24 чи моно це зазвичай займає 5-30 хв. дізнатися що не так.
Встановлення родинних зв'язків - взагалі цирк, пропонується в розділі "операції за кордоном" і не дозволяє встановити зв'язок при іноземному номері телефона дружини.
Раніше мав ФОП рахунок в ПУМБ, наче все було норм, такого client experience не очікував.
і як вирішилось?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:21
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
-
Arom
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 19.11.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:39
Arom написав:
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Так, якщо не в додатку
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3802
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:58
Arom написав:
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Причому, навіть, якщо і проведуть 31.12, то грейс буде до 28 лютого
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6800
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1353 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|