Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:02

  budivelnik написав:
  UA написав:Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки.
Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років.
Іноді 30-35 років.
Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
Я бачу ти ще той зависник..
1 Що заважає ТОБІ купити по 1000-2000 доларів? Відсутність грошей?
2 Що зроблять з землею ті хто сюди привіз долари... а землю залишив на місці?
Спробують на ній заробити?
Так тоді в нас подвійний профіт
Землю - продали дурневі, які на ній працюючи нам податки від створеного буде платити....

По перше я бідний. В мене грошей нема.
По друге хто буде захищати володіння нью латифундистів?
Ти синів відправиш захищати чужі гектари?
Я б не пішов.
Нехай агрохолдинги для оборони їхньої землі ЧВК створюють.
UA
 
Повідомлень: 10026
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18

  fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
ну от ті ЧИЯ хай і воюють за СВОЮ землю. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:21

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був.
Ти заявляєш що наші удари по бункерам пуйла створюють в нього додаткові ракети?
цікава версія.....
Бо в принципі той де-біл і так бє всім чим має і куди хоче...от тільки руки в нього з дупи і обидві ліві, того й потрапляє постійно під протиракету...

Це неправда поки про удари по дачам один одного мови не було. Я одобряю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32

Наш боярин отжог :mrgreen:

https://donpatriot.news/uhylyanty-zavalyly-dnipro-smittyam-kurjozna-zayava-mera

"Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що різке збільшення кількості сміття в місті пов’язане з ухилянтами.

Відео з відповідною заявою мера поширюють Telegram-канали.

За його словами, обсяги сміття в Дніпрі зростають через людей, які ухиляються від ТЦК, залишаються вдома та активно користуються кур’єрськими доставками."
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
