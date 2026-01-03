|
ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:17
ottamotta написав:
Вже тиждень чекаю на свіфт платіж в ПУМБ. Не комерційний, від дружини. Між іншими банками (п24, моно) доходить завжди протягом 24 годин. Підтримка ПУМБ - обіцяє перевірку за 3 дні, в п24 чи моно це зазвичай займає 5-30 хв. дізнатися що не так.
Встановлення родинних зв'язків - взагалі цирк, пропонується в розділі "операції за кордоном" і не дозволяє встановити зв'язок при іноземному номері телефона дружини.
Раніше мав ФОП рахунок в ПУМБ, наче все було норм, такого client experience не очікував.
і як вирішилось?
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:21
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Arom
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:39
Arom написав:
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Так, якщо не в додатку
wolt450
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:58
Arom написав:
Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Причому, навіть, якщо і проведуть 31.12, то грейс буде до 28 лютого
Amethyst
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:50
Solar_simfi написав:
Шикарний фінальний подарунок в цій новорічній акції - промокот на кешбек 12% на Авіацію Галичини. Суперприз! Ор вище гор
Маємо ще бути щасливі, що натомість не отримали 8-у супергігаШІзомотиваційну колядку - свинорилам сталевим копитом по рилу, бо порожняк- то банки сила!
ЗІ: чисто для статистики, хтось отримав реально подвоєння кешбеку за 26-31.12.?
Чи то таки і була порожняко-цяцянка?
pharus
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:56
pharus написав: Solar_simfi написав:
Шикарний фінальний подарунок в цій новорічній акції - промокот на кешбек 12% на Авіацію Галичини. Суперприз! Ор вище гор
Маємо ще бути щасливі, що натомість не отримали 8-у супергігаШІзомотиваційну колядку - свинорилам сталевим копитом по рилу, бо порожняк- то банки сила!
ЗІ: чисто для статистики, хтось отримав реально подвоєння кешбеку за 26-31.12.?
Чи то таки і була порожняко-цяцянка?
ПУМБ є жадібним на такі речі. Не треба від нього чекати подарунків, лише "сюрпризи"
Navegantes
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:06
Было удвоение, вроде на аптеку, но сейчас точно не вспомню. Так как Тас дает чистыми 3%, а Приват 5% с кредитки, то 2% вместо одного не заинтересовало.
Hella
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:50
Hella написав:
Так как Тас дает чистыми 3%...
А яку абонку ви зараз сплачуєте ТАСі?
Amethyst
