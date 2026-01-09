RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3117311831193120
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 05:47

  slonomag написав:Я даже не знал что зарядки надо подбирать под устройства ) Провода то понятно, так как разъемы разные, но сами блоки у меня по всему дому натыкано штук 10, максимальный разнобой: какие-то старые еще с Украины, которым уже лет 8, китайский мусор, который покупался в отелях за 3 евро чисто на пару дней, пара оригинальных - надо зарядиться, просто берешь свой провод и втыкаешь в ближ блок который находишь. И вроде работает. Ну может на старых зарядках чуть медленнее, но то такое, не критично.


У нас 4 яфона на семью плюс у старшего япэд.
И 3 зарядки. Проводов чуть больше.
Младший заряжает свой яфон только от своего компа через яфоновский кабель, который шел в комплекте с его телефоном, старший заряжает япед и яфон от зарядки, которая шла с кабелем в комплекте с япедом, у жены яфоновская зарядка, уже не помню откуда она, кажется от моего старого.
А я заряжаю от самой классной зарядки. Подарили из одного из лучших госпиталей НЙ. С его логотипом. Когда туда попадает пациент, ему там выдается комплект из всякой косметики, средств гигиены, носки и тп. Плюс зарядка. Все с логотипом.
Зарядка с юсби кабелем, на другом конце три типа портов- яфон, андроид и старая зарядка. Вот я на ночь телефон и наушники вешаю на эту фигню.
Зы: из госпиталя не украдено, там когда человек выписывается, ему все что выдано складывается в сумку с их логотипом. Учитывая, что стоимость пребывания в госпитале около 7 куе в день, то вроде как и небольшие накладные расходы на сувениры с символикой (реклама) госпиталя.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18172
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8829 раз.
Подякували: 5569 раз.
 
Профіль
 
13
8
7
  #<1 ... 3117311831193120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.