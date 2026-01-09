slonomag написав:Я даже не знал что зарядки надо подбирать под устройства ) Провода то понятно, так как разъемы разные, но сами блоки у меня по всему дому натыкано штук 10, максимальный разнобой: какие-то старые еще с Украины, которым уже лет 8, китайский мусор, который покупался в отелях за 3 евро чисто на пару дней, пара оригинальных - надо зарядиться, просто берешь свой провод и втыкаешь в ближ блок который находишь. И вроде работает. Ну может на старых зарядках чуть медленнее, но то такое, не критично.
У нас 4 яфона на семью плюс у старшего япэд.
И 3 зарядки. Проводов чуть больше.
Младший заряжает свой яфон только от своего компа через яфоновский кабель, который шел в комплекте с его телефоном, старший заряжает япед и яфон от зарядки, которая шла с кабелем в комплекте с япедом, у жены яфоновская зарядка, уже не помню откуда она, кажется от моего старого.
А я заряжаю от самой классной зарядки. Подарили из одного из лучших госпиталей НЙ. С его логотипом. Когда туда попадает пациент, ему там выдается комплект из всякой косметики, средств гигиены, носки и тп. Плюс зарядка. Все с логотипом.
Зарядка с юсби кабелем, на другом конце три типа портов- яфон, андроид и старая зарядка. Вот я на ночь телефон и наушники вешаю на эту фигню.
Зы: из госпиталя не украдено, там когда человек выписывается, ему все что выдано складывается в сумку с их логотипом. Учитывая, что стоимость пребывания в госпитале около 7 куе в день, то вроде как и небольшие накладные расходы на сувениры с символикой (реклама) госпиталя.