Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 22:18

  Amethyst написав:
  Hella написав:Так как Тас дает чистыми 3%...
А яку абонку ви зараз сплачуєте ТАСі?


У меня вклад есть, абонплату не плачу.
Hella
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.

 

 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:09

Re: ПУМБ

«Винагорода з ПУМБ» за оформлення Грошей в розстрочку
https://news.finance.ua/ua/nove-zavdann ... ozstrochku
Пропозиція діє протягом січня 2026 — червня 2026 року.
Assistant_Portal

 
Повідомлень: 2223
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.

 

 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:43

Re: ПУМБ

Пытаюсь выбрать категории кешбека в этом месяце, но они не сохраняются.
Нажимаешь "сохранить", но ничего не сохраняется, а приложение возвращается на страничку с предложением "виберіть пропозиції на цей місяц".
акет
 
Повідомлень: 264
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.

 

 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:14

акет
Вітаємо!
Спробуйте, будь ласка, оновити застосунок до останньої версії, після чого знову оберіть категорії, якщо помилка повториться, напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення, аби ми мали можливість все перевірити.
PUMB

Представник банку
 
Повідомлень: 3378
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.

 

 
