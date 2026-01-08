У меня вклад есть, абонплату не плачу.
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:18
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:09
Re: ПУМБ
«Винагорода з ПУМБ» за оформлення Грошей в розстрочку
https://news.finance.ua/ua/nove-zavdann ... ozstrochku
Пропозиція діє протягом січня 2026 — червня 2026 року.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:43
Re: ПУМБ
Пытаюсь выбрать категории кешбека в этом месяце, но они не сохраняются.
Нажимаешь "сохранить", но ничего не сохраняется, а приложение возвращается на страничку с предложением "виберіть пропозиції на цей місяц".
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:14
акет
Вітаємо!
Спробуйте, будь ласка, оновити застосунок до останньої версії, після чого знову оберіть категорії, якщо помилка повториться, напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення, аби ми мали можливість все перевірити.
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:38
Re: ПУМБ
Користуйтесь додатковими перевагами та Акційними курсами при регулярній купівлі та продажу валюти в застосунку ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/korystuytes- ... sunku-pumb
Акція діє до 31 травня 2026 року
