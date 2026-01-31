RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 08:35

PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 653
З нами з: 08.09.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 09:01

Re: ПУМБ

AlexTk,
1) у застосунку: перейти в профіль –> Особисті дані –> Підтвердження доходів;
2) у відділенні банку (не рекомендую, бо процедура для клієнта дуже ризикована).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6394
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:39

  AlexTk написав:PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?

а як це - ліміт на надходження?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:35

  Shaman написав:
  AlexTk написав:PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?

а як це - ліміт на надходження?

Див. у додатку: Профіль - Особисті дані - Анкетні дані - Максимальна сума надходжень на місяць.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 653
З нами з: 08.09.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 689690691692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10660)
31.01.2026 11:59
ПУМБ (6914)
31.01.2026 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.