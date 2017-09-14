ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було. Добавлю только. Я не перебиваюсь долею молодих хлопців. Я перебиваюсь долею України без цих молодих хлопців. В отличие от некоторых я не считаю, что "меньше народу (особенно молодёжи), больше кислороду".
Щось незрозуміло: 1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз? 2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
Взагалі попахує якимось лицемірством. раджу подивитись занятне відео про стан речей в Україні, якщо є вільні 50 хв. Скажете потім свій висновок щодо відео?