PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 січ, 2026 08:35
PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
Додано: Суб 31 січ, 2026 09:01
Re: ПУМБ
AlexTk,
1) у застосунку: перейти в профіль –> Особисті дані –> Підтвердження доходів;
2) у відділенні банку (не рекомендую, бо процедура для клієнта дуже ризикована).
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:39
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:35
Див. у додатку: Профіль - Особисті дані - Анкетні дані - Максимальна сума надходжень на місяць.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:02
я б назвав це не ліміт, а довідкові дані. можна ж поповнити на більшу суму? й здається, якщо оборот по картці в межах 3міс ліміту, то типу питань немає бути...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|