Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:37

  budivelnik написав:
  Shaman написав:ще й пенсію будуть платити москальську. як зараз пенсіонери отримують на окупованих територіях дві пенсії,
Там в анкеті є питання про стаж чи отримання пенсії з россії...

Уряд з січня 2026 року припиняє нарахування і виплату пенсій громадянам, які не пройшли фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року та одночасно отримували пенсії від РФ без повідомлення України.

https://gazeta.ua/articles/economics/_k ... rf/1242788
Як вони дізнаються шо пенс отримує пенсію в педерації?
Ідентифікація? Чим підтвердити шо живе не на Філіппінах?
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:52

  Water написав:https://gazeta.ua/articles/economics/_kabmin-pereglyadaye-pensijni-viplati-dlya-otrimuvachiv-koshtiv-vid-rf/1242788
Як вони дізнаються шо пенс отримує пенсію в педерації?
Ідентифікація? Чим підтвердити шо живе не на Філіппінах?

То заяви. А фактично, як я зрозумів, пенсію не виплатили тим, хто не пройшов онлайн-верифікацію, і мамою не поклявся, що не отримує кацапську пенсію. Прийти фізично до відділення ПФУ не вимагалося, та більше того -- не враховується, хоча співробітники могли заявляти, що тепер все буде в порядку. Тобто, хто в Україні і фізично приходив до пенсійного -- зараз на паузі, а хто з окупованих і з подвійною пенсією, ті пройшли онлайн-верифікацію, сказали, що нічого не отримують, і у них тепер все гаразд.
Суцільна показуха на всіх рівнях.
