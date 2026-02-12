klug написав:
Що ж Вам таке смачне і матеріальне пропонує ПУМБа, закуповуєте мерч від Авіації Галичини на весну?
не особисто мені - я кажу про загальні пропозиції.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:08
не особисто мені - я кажу про загальні пропозиції.
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:05
Re: ПУМБ
Беріть участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримуйте бонус 100 грн.
https://news.finance.ua/ua/bonus-za-opl ... tkoyu-pumb
Акція проводиться з лютого 2026 року по грудень 2028 року.
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:18
Re: ПУМБ
Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай знижку -5% у Comfy
https://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... -5-u-comfy
Акція діє з 5 лютого до 15 березня 2026 року.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:47
Не могу понять, в приложении можно посмотреть только операции за последние пол-года?
И выписку глубже не возможно сделать??
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:11
Вітаємо! В мобільному застосунку можливо переглянути історію операція за останні 6 місяців. Оформити виписку можливо за останні 12 місяців.
Якщо Вам потрібна виписка за більший період, то рекомендуємо звернутися до чат-підтримки в Telegram/Viber або до будь-якого відділення нашого банку.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:37
А с чем у вас связан такой маразм?
Имею 10+ банковских приложений, у всех любую операцию можно хоть за 10 лет увидеть...
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|