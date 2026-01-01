|
|
|
Finance.ua: Пролонгація пільг на електромобілі: чи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Конфігурація цього ринку сильно зміниться: обсяги продажу нових автівок різко впадуть
Finance.ua вирішив проаналізувати чи очікувати продовження пільг, і, якщо — ні, то як подорожчають такі вже улюблені багатьма українцями недорогі електромобілі.
Дивися повний текст Пролонгація пільг на електромобілі: чи розраховувати на це у 2026?
-
D2
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:15
Цікавий варіант розрахунку сум пільг.Скількі б заплатили в бюджет, якби не було пільг. А не приходило в голову, що без пільг електички нікому нафіг не були б потрібні, принаймні в таких кількостях ? І відповідно суми сплат в бюджет були б в рази нижчіми. Дочекаємось кінця 26-го - буде холодний душ для фантазерів типу Гетьманцева і компанії. (Якщо вони звичайно ще будуть до того часу)
-
Nickoss1
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 10.07.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:50
Завжди був інтерес де було дешевше за рахунок дотацій, субсидій, знижок, підтримок при покупці, відсутнісьть акцизу, податкові пільги при покупці електромобіля, пільговий режим на ввезення та постачання в країну. Якщо цього не буде то інтересу набуде. І огромна маса коштів при оформленні покупки вже не передбачається. Гірше якщо будуть шукати дешевші варіанти на вторинному ринку. А новіші дорогі стануть недоступні. Там де утворюються перешкоди якщо попит залишається там процвітає контрабанда і втрати від офіційних прибутків і огромні суми осядуть в кишенях контрабандистів і чиновників хабарників. Скільки недорахуються в надходження в бюджет покаже статистика коли її оприлюднять через пів року, рік, два - три роки. Гу дбай чесна торгівля та бізнес.
-
adrianlvov1
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 11.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|