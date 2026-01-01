RSS
Як заощаджувати та економити
Finance.ua: Пролонгація пільг на електромобілі: чи...

Пропонуємо до обговорення:
Конфігурація цього ринку сильно зміниться: обсяги продажу нових автівок різко впадуть
Finance.ua вирішив проаналізувати чи очікувати продовження пільг, і, якщо — ні, то як подорожчають такі вже улюблені багатьма українцями недорогі електромобілі.

Дивися повний текст Пролонгація пільг на електромобілі: чи розраховувати на це у 2026?
Цікавий варіант розрахунку сум пільг.Скількі б заплатили в бюджет, якби не було пільг. А не приходило в голову, що без пільг електички нікому нафіг не були б потрібні, принаймні в таких кількостях ? І відповідно суми сплат в бюджет були б в рази нижчіми. Дочекаємось кінця 26-го - буде холодний душ для фантазерів типу Гетьманцева і компанії. (Якщо вони звичайно ще будуть до того часу)
Завжди був інтерес де було дешевше за рахунок дотацій, субсидій, знижок, підтримок при покупці, відсутнісьть акцизу, податкові пільги при покупці електромобіля, пільговий режим на ввезення та постачання в країну. Якщо цього не буде то інтересу набуде. І огромна маса коштів при оформленні покупки вже не передбачається. Гірше якщо будуть шукати дешевші варіанти на вторинному ринку. А новіші дорогі стануть недоступні. Там де утворюються перешкоди якщо попит залишається там процвітає контрабанда і втрати від офіційних прибутків і огромні суми осядуть в кишенях контрабандистів і чиновників хабарників. Скільки недорахуються в надходження в бюджет покаже статистика коли її оприлюднять через пів року, рік, два - три роки. Гу дбай чесна торгівля та бізнес.
