ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2026 22:09
flysoulfly
Вітаємо! Нагадуємо, що починаючи з 01.03.2026, картки, термін дії яких завершився у період 02.2022 – 01.03.2026, більше не зможуть використовуватися для будь‑яких операцій. Це також стосується токенізованих карт та активних підписок, оформлених на них.
PUMB
- Представник банку
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:12
«200 грн на старт» від ПУМБhttps://news.finance.ua/ua/200-hrn-na-start-vid-pumb
З 2 по 31 березня 2026 року
Assistant_Portal
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:38
Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай -8% на Applehttps://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... 8-na-apple
З 02 березня до 10 березня 2026 року
Assistant_Portal
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:14
поповнення мобільного за особовим рахунком у застосунку - кишмишу не дає? Не зважаючи на те, що формально підпадає під умови
TipTop
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:46
TipTop написав:
формально підпадає під умови
Про які з умов мова?
klug
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:30
kharkov
Вітаємо! Для протермінованої пластикової картки клієнту доступна дія «Закрити картку» у Деталях рахунку. Закриття здійснюється через стандартний процес закриття картки. Вона не зникає автоматично, аби клієнт спочатку побачив в застосунку причину не активності картки і потім можна закрити її.
PUMB
- Представник банку
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:44
TipTop
Вітаємо! Дякуємо за запитання. Кешбек нараховується лише за оплату комунальних платежів через мобільний застосунок ПУМБ по створеним банком шаблонам в меню "Комунальні послуги". Кешбек не нараховується на операції здійснені через «Оплату по реквізитам» або платежі категорії "Інші послуги".
PUMB
- Представник банку
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:01
klug написав:
Про які з умов мова?
PUMB написав:
Кешбек нараховується лише за оплату комунальних платежів через мобільний застосунок ПУМБ по створеним банком шаблонам в меню "Комунальні послуги"
платіж йде через мобільний застосунок ПУМБ по створеним банком шаблонам в меню "Комунальні послуги"
, по номеру особового рахунку, як і інші послуги.
TipTop
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:28
Apple зі «Сплачуйте частинами» на 15 місяцівhttps://news.finance.ua/ua/apple-zi-spl ... zom-z-pumb
Діє з 2 по 10 березня 2026
Assistant_Portal
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:45
TipTop
Якщо по шаблону, то так, за комунальні послуги буде нараховано кешбек. Важливо перевірити, чи підключена дана категорія в розділі "Вигоди".
PUMB
- Представник банку
