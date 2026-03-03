|
ПУМБ
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:03
PUMB написав:TipTop
Якщо по шаблону, то так, за комунальні послуги буде нараховано кешбек. Важливо перевірити, чи підключена дана категорія в розділі "Вигоди".
оце ж воно?
TipTop
