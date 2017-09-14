Xenon написав:Тим часом бензин в Україні +2грн за добу І це тільки початок...
Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...
й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...
Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны. Если Европе сильно припечёт, то заработает снова. И все повреждения чудесным образом исчезнут.
на північному теж щезнуть?..
відновлять постачання газу - так й ми поповнимо свої запаси. можна шукати лише негаразди, а можна - можливості. чим ми й відрізняємось...
Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл. Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40. Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.
шо не надійся? Зеленський ж мир не підпише і сказав що виборів не буде поки він не підпише мир. Все, коло замкнуте. Спочатку воюєм поки не завершиться презедентство трампа а потім ждем поки Україну знову озброять проводим тотальну мобілізацію і іще мінімум рік воюєм доки не вийдем на кордони 1991 року. Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.
зеленский на мир не влияет. Если трамп на встрече с пу не смог договориться, то зеля тем более не сможет. Поэтому делать вывод что зеленский хочет или не хочет воевать сильное преувеличение его возможностей.
оце твоє хибне припущення.
а навіщо тобі щось розповідати? "кожному по вірі його"
Это да. Но на случай если совсем уж упрется - я Ямал и вспомнил...