ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:03

  PUMB написав:TipTop
Якщо по шаблону, то так, за комунальні послуги буде нараховано кешбек. Важливо перевірити, чи підключена дана категорія в розділі "Вигоди".

оце ж воно?Зображення
TipTop
 
Повідомлень: 84
З нами з: 26.05.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:18

TipTop
Пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення більш детальної інформації.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 14:28

Re: ПУМБ

шановний ПУМБ! немає слів.

вирішив перевипустити картку, бо закінчився термін. замовив фізичну картку, вартість 150 грн. запропонували списати або з дебетової, або з кредитової. я звісно обрав з кредитової.

але тепер дивлюсь деталі кредиту й що бачу? 150 грн - не у пільговому періоді. по-перше, дивно що власну комісію не можуть врахувати в пільговій період. а якщо не враховуєте, то тоді вже не пропонуйте за рахунок КРЕДИТУ (ніякого попередження, що це не в пільговому періоду звісно не було).

чекаю на коментар представника...

upd й що з дизайном картки? новий зелений як на мене набагато гірший попереднього червоного. про шрифт написання ПУМБ взагалі мовчу :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11910
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 694695696697
Форум:
