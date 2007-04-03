|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2026 14:18
nuwanda написав:
я навпаки купляю, зазвичай курс +- такий як на продаж у банках, раніше спостерігав спади наприкінці місяця але повязував це з вичерпанням лімітів під кінець місяця і спадом попиту.
Сьогодні ще дешевше... Вже брати чи ще впаде?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4472
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2026 14:20
Ferlakur
потрохи купляю, такого розриву в курсом $ ще не бачив
-
nuwanda
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 06.11.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 бер, 2026 15:04
Підписуйтеся на Finance.ua
та не пропускайте важливі відео
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5428
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1202 раз.
- Подякували: 2092 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|120617
|263370852
|
|
|7978
|23761330
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|160880
|
|