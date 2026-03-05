оце ж воно?
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:03
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:18
TipTop
Пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення більш детальної інформації.
Додано: Чет 05 бер, 2026 14:28
Re: ПУМБ
шановний ПУМБ! немає слів.
вирішив перевипустити картку, бо закінчився термін. замовив фізичну картку, вартість 150 грн. запропонували списати або з дебетової, або з кредитової. я звісно обрав з кредитової.
але тепер дивлюсь деталі кредиту й що бачу? 150 грн - не у пільговому періоді. по-перше, дивно що власну комісію не можуть врахувати в пільговій період. а якщо не враховуєте, то тоді вже не пропонуйте за рахунок КРЕДИТУ (ніякого попередження, що це не в пільговому періоду звісно не було).
чекаю на коментар представника...
upd й що з дизайном картки? новий зелений як на мене набагато гірший попереднього червоного. про шрифт написання ПУМБ взагалі мовчу
Додано: Чет 05 бер, 2026 22:47
Shaman будь-які платежі в ПУМБ онлайн ідуть з рахунку, комунальні/мобільний зашили як у пільговому, а решту (в т.ч. комісії банку) - ні.
зручно еге ж, ПУМБ що скажете?
бонусом іде те що вам спочатку потрібно погасити ВСЮ заборгованість по картці, а вже потім відсотки на ці 150.
