ПУМБ

ПУМБ
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 13:39

  Ferlakur написав:
  Shaman написав:вирішив перевипустити картку, бо закінчився термін. замовив фізичну картку, вартість 150 грн.

А з яких пір перевипуск по строку платний?

з яких пір не знаю. але зараз фізична картка по НП - 150 грн.
Shaman
Повідомлень: 12086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 13:43

Ferlakur
Вітаємо!
Щоб перевипустити пластикову картку за терміном придатності безкоштовно - необхідно звернутися у будь-яке відділення нашого банку.
PUMB
Представник банку
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 13:45

Shaman
Так, це тариф на доставку будь-якої пластикової картки Новою Поштою на території України.
PUMB
Представник банку
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:22

Рився тут на сайті і натрапив на поточну схему конвертації валюти. ПУМБа заявляє, що при конвертації валюти закордоном, якщо картка Visa і рахунок не UAH, то бере ще +1% до курсу МПС, а за картками МС типу комісії немає. Ніби раніше такого не було і Visa у ПУМБи навпаки була адекватніша? Та й сама схема була зрозуміліша. Про єдину валюту розрахунку з МПС знайшов лише у ДКБО і то з чималим зусиллям (п.3.8.2.2).

P.S. окремо оцініть шапки у схемі.
klug
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 10:34

ось актуальна https://persona.pumb.ua/PdfFile/36/ua/f ... 0638292560
то у вас якась старіша
24589
 
Повідомлень: 297
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:06

Порівняв дати файлів, мій 2016-го року, Ваш - 2021. Але свій не з власних архівів дістав - посилання розміщене на сторінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta під назвою "Курсоутворення за картками".

PUMBa, треба навести лад. За посиланням 24589 все ще пише, що EUR за Visa має списуватися з карток у EUR 1:1 без конвертації через USD. Це все ще актуально чи все ж як написано у ДКБО, для всіх МПС валюта розрахунку у ПУМБі USD?
klug
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
