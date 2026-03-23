Рився тут на сайті і натрапив на поточну схему конвертації валюти. ПУМБа заявляє, що при конвертації валюти закордоном, якщо картка Visa і рахунок не UAH, то бере ще +1% до курсу МПС, а за картками МС типу комісії немає. Ніби раніше такого не було і Visa у ПУМБи навпаки була адекватніша? Та й сама схема була зрозуміліша. Про єдину валюту розрахунку з МПС знайшов лише у ДКБО і то з чималим зусиллям (п.3.8.2.2).
Порівняв дати файлів, мій 2016-го року, Ваш - 2021. Але свій не з власних архівів дістав - посилання розміщене на сторінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta під назвою "Курсоутворення за картками".
PUMBa, треба навести лад. За посиланням 24589 все ще пише, що EUR за Visa має списуватися з карток у EUR 1:1 без конвертації через USD. Це все ще актуально чи все ж як написано у ДКБО, для всіх МПС валюта розрахунку у ПУМБі USD?