Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2026 09:25
VASH написав:
Давно не користувався кредитною карткою «всеМОЖУ», 4 лютого відновив використання. За цей період банк за своєю ініціативою двічі підвищував мені кредитний ліміт. На теперішній час, кредитний ліміт за карткою використано майже в повному обсязі (тобто тіло кредиту майже співпадає із наданим кредитним лімітом). Разом з тим, у посиланні на картці зазначено «Щоб залишитися в пільговому періоді, внесіть *****грн до 18.00 до 30.03.2026», при цьому зазначена сума (*****грн) суттєво менша за розмір використаного кредитного ліміту (відповідає першому етапу підвищення КЛ). Остання операція за карткою -Дата виконання (Дата постінгу) 2026-03-25 Так мені сплачувати суму повного погашення, чи рекомендовану в посиланні на картці?
Витрати лютого мають бути сплачені до 30/03, тому орієнтуйтеся на суму вказану в "щоб залишитися в пільговому періоді" (не на мінімальний платіж, а саме на суму)
-
Navegantes
Додано: Чет 26 бер, 2026 09:33
Платить то что пишет банк чтобы оставаться в грейсе. У вас ведь были траты в марте. Вот их надо погасить до 30.04. а в марте чтобы остаться в грейсе гасите только траты февраля. Обычно банк их пишет честно
-
WallNutPen
Додано: Чет 26 бер, 2026 13:42
Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.
Наперед вдячний
-
VASH
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:13
VASH написав:
наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00»
Дуже критично.
VASH написав:
якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Так. Поповнення буде проведено наступним днем, тобто 31.03.2026.
VASH написав:
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати?
Я погашаю картку СЕП, користуюся грошима одразу.
-
Howl
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:17
VASH написав:
Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Швидше за все буде "попадалово"
VASH написав:
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.
Якщо це звичайний розрахунок карткою, то можна користуватися в цей же день, дочекавшись у застосунку інформації про оновлення пільгового періоду до 30/04. Зазвичай ПУМБ доволі швидко оновлює цю інформацію.
-
Navegantes
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:30
У мене запитання до представника банку ПУМБ
Скажіть, коли повноцінно запрацює "Крамниця кешбеків"?
Чому після кожного замовлення через "Крамницю кешбеків" потрібно писати на гарячу лінію (тобто на службу підтримки), надавати копію чеку, номер та дату замовлення, щоб вони "зафіксували запит до профільного відділу"?
І лише після цього є шанс,що інформація відобразиться у додатку, і клієнт щось отримає?
А чому не можна реалізувати, щоб одразу десь відображалось нагадування чи якийсь запис, що було зроблене замовлення через "Крамницю кешбеків"?
Я так розумію, це зроблено зумисне. Бо якщо клієнт махне рукою і не смиконе підтримку, йому нічого і не нарахують.
Питання: навіщо тоді така "Крамниця"? Це ж типове ошуканство клієнтів, яке явно не личить настільки солідному банку, як ПУМБ.
-
Искатель
Amethyst
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:41
ой да, комісія за СЕП в ПУМБ це прям по больному. якби був безкоштовний СЕП, ціни не було б ПУМБі
-
24589
