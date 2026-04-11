ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:47

Re: ПУМБ

Oktawa, на главном экране приложение проведите пальцем с левого края экрана в право для отображения бокового меню и внизу будет блок раздела "Досчтуп до рахунків", затем раздел "Національний кешбек". Там уже разберетесь ;)

ps PUMB, в якості побажання. УК графічному інтерфейсі на головному екрані не вистачає якоїсь позначки, щоб можна було зрозуміти наявність бокового меню і те, що його можна витягти.
Howl
Повідомлень: 6443
З нами з: 08.03.18
Подякував: 596 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 12:04

Howl Нашла! Спасибо вам большое! Даже не знала о наличии этого меню. Это ж надо так спрятать.
Oktawa
 
Повідомлень: 550
З нами з: 08.11.17
Подякував: 512 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 13:20

  Howl написав:А яким браузером користуєшся?

У мене prom відкривало у WebView всередині самого застосунку PUMBи, а не у вибраному системному браузері, тому це не мало б мати значення.
klug
 
Повідомлень: 9132
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 14:32

  klug написав:
  Howl написав:А яким браузером користуєшся?

У мене prom відкривало у WebView всередині самого застосунку PUMBи, а не у вибраному системному браузері, тому це не мало б мати значення.
заходив не туди, виходив не звідти, у вікно подивився під час святодійства, всі!браузерИ завчасно не зупинив, дозвіл до точного!місця знаходження не дав, доступ до контактів достасунку не дав , і взагалі смарт контрабандний :twisted: ет сетера
flysoulfly
 
Повідомлень: 6064
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 16:24

Howl
Вітаємо! Даний розділ можна відкрити горнувши праворуч сторінку або зверху натиснувши на маленький значок картки.
PUMB
Представник банку
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 18:22

Re: ПУМБ

PUMB, ну користувачу вище це було не зрозуміло. Я пам'ятаю про це меню, а щоб його ще викликав значок -- забув. Зараз його перевірив -- працює. Але для користувача явно не зрозуміло, що є ще бокове меню...
Howl
Повідомлень: 6443
З нами з: 08.03.18
Подякував: 596 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:08

  Howl написав:PUMB, ну користувачу вище це було не зрозуміло. Я пам'ятаю про це меню, а щоб його ще викликав значок -- забув. Зараз його перевірив -- працює. Але для користувача явно не зрозуміло, що є ще бокове меню...

Не лише для користувача. Я колись у відділенні менджеру задавав питання, чому у мене для двох карток у різних валютах показує один IBAN, а вона на натомість допитувала мене, що це за екран такий і куди я зайшов, бо у застосунку ПУМБ "такого немає" :?
Повідомлень: 9132
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 04:28

Re: ПУМБ

Панове, а таке питання - Пумб зараз за власною ініціативою підвищує єдиний кредитний ліміт своїм клієнтам, чи треба його лише про це просити у додатку/відділенні?
1finanсier
Повідомлень: 1158
З нами з: 02.09.19
Подякував: 393 раз.
Подякували: 75 раз.
 
