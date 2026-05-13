ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
19%
16
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 23:24

klug

Я через них не можу подати декларацію в податкову, 11 травня був крайній термін.

Річну за 25 рік підписував хмарним ключем ПУМБу, потім з ПУМБом відносини припинив (відповідно і КЕП теж тією ж заявою).

В податковій раніше можна було змінити через окремий запит підпис, яким підписувати документи, зараз вони цю форму прибрали і приймають тільки той підпис, яким було підписано перший документ за рік.

У підсумку вчора 4 різними КЕП пробував підписувати і отримував помилку кожного разу, виявилось ПУМБівський сертифікат досі активний і доки його не відкликати жодним іншим ключем декларації підписати неможливо.

А відкликати є 3 способи - через додаток (до якого у мене вже кілька місяців немає доступу), за телефоном КНЕДП АТ "ПУМБ", де потрібно назвати голосову фразу аутентифікації (за 2 дні дзвонив туди 14 разів і так ніхто слухавку не підняв) або написати заяву у відділенні після якої через 2 години мають відкликати сертифікат.

Заяву у відділенні я написав 36 годин тому, сертифікат досі не відкликали. Саппорт нічим допомогти не може. Таке враження що ту заяву просто засунули в тумбочку і доведеться чекати жовтня 2027 року тепер...

Уявіть що ключ був файловим і до нього отримав доступ хтось чужий, будь-який кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов'язаний в найкоротші строки відкликати сертифікат КЕП за заявою власника, а пумбу насрати взагалі, хай на вас там і заповіт підписують і заміж вас видадуть і що завгодно)
NDV
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 04:44

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

Стаття 25. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа скасовується суб’єктом, який видав сертифікат, протягом двох годин у разі:

1) подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про скасування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи користувача;


Двох годин, ага
NDV
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:51

Акційна кампанія «Вигідно для ФОП»
https://news.finance.ua/ua/akciyna-kamp ... o-dlya-fop
Термін дії: до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 16:15

Акція «Вигідно для ФОП»

ПУМБ запускає нову хвилю креативної кампанії для бізнесу
https://news.finance.ua/ua/kachky-staly ... ya-biznesu
з 13.05.2026 по 14.08.2026
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 11:28

Акція «Нагороди з ПУМБ» - 150 грн на приємні дрібниці
https://news.finance.ua/ua/150-hrn-na-pryyemni-dribnyci
Акція діє з травня 2026 року до грудня 2028 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:45

«Програма лояльності при здійсненні торгівлі іноземною валютою
з використанням застосунку ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/pumb-zalysha ... ut-valyutu
Акція діятиме до 31 травня 2030 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 15:30

Поповнити без комісії

Громадяни підкажіть, в яких терміналах можна поповнити ВсеКарту без комісії?
Дякую.
freelanc
 
Повідомлень: 193
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 17:33

freelanc
Вітаємо!
Поповнити дебетову всеКАРТА без комісії можливо у терміналах нашого банку. При поповненні картки у терміналах партнерів City24 та EasyPay нараховується комісія в розмірі 1%, згідно з умовами партнерів.
PUMB
