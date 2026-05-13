Додано: Вів 12 тра, 2026 23:24

klug



Я через них не можу подати декларацію в податкову, 11 травня був крайній термін.



Річну за 25 рік підписував хмарним ключем ПУМБу, потім з ПУМБом відносини припинив (відповідно і КЕП теж тією ж заявою).



В податковій раніше можна було змінити через окремий запит підпис, яким підписувати документи, зараз вони цю форму прибрали і приймають тільки той підпис, яким було підписано перший документ за рік.



У підсумку вчора 4 різними КЕП пробував підписувати і отримував помилку кожного разу, виявилось ПУМБівський сертифікат досі активний і доки його не відкликати жодним іншим ключем декларації підписати неможливо.



А відкликати є 3 способи - через додаток (до якого у мене вже кілька місяців немає доступу), за телефоном КНЕДП АТ "ПУМБ", де потрібно назвати голосову фразу аутентифікації (за 2 дні дзвонив туди 14 разів і так ніхто слухавку не підняв) або написати заяву у відділенні після якої через 2 години мають відкликати сертифікат.



Заяву у відділенні я написав 36 годин тому, сертифікат досі не відкликали. Саппорт нічим допомогти не може. Таке враження що ту заяву просто засунули в тумбочку і доведеться чекати жовтня 2027 року тепер...



Уявіть що ключ був файловим і до нього отримав доступ хтось чужий, будь-який кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов'язаний в найкоротші строки відкликати сертифікат КЕП за заявою власника, а пумбу насрати взагалі, хай на вас там і заповіт підписують і заміж вас видадуть і що завгодно)