Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:42
скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:44
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:29
Как раз форвард и отличался тем что поступал в таких случаях довольно порядочно: если депо заканчивался в субботу, а деньги становились доступными клиенту только в понедельник, то проценты банк платил и за воскресенье тоже. По крайней мере в прошлом году точно было так
Додано: Вів 24 тра, 2022 09:39
Подняли лимиты !
Як працюють відділення Forward Bank 24.05.2022 р.
Шановні клієнти, сьогодні з 09:00 - 17:00 (каса 09:00 - 16:30) працюють такі відділення:
м. Київ, вул. Саксаганського,105
м. Київ, вул. Спаська, 8
м. Київ, пр-т Соборності, 1
м. Київ, вул. Драгоманова, 44-а
м. Київ, вул. Васильківська, 32
м. Київ, пр-т Перемоги, 104
м. Київ, вул. Тимошенка, 21, корпус 5
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
За скороченим графіком роботи - обслуговування клієнтів 09:00 - 15:00 (каса 09:00 - 14:30) працюють:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192
м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63
м. Миколаїв, просп. Центральний, 76/2
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Харків, просп. Науки, 41/43
Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та 25000 грн на місяць за кордоном.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжних картках:
- через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
- «На вільні реквізити» або «З картки на картку» - на рівні 7000 грн на добу.
за поточними рахунками:
- через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
- ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 5000 грн.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Операції по рахункам всередині банку - погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень.
Зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, можливе на суму до 6 000 грн за одну транзакцію (за наявністю коштів у касі торговця).
Термін дії всіх карток банку пролонгується автоматично.
Продаж клієнтам готівкової іноземної валюти за курсом, установленим банком.
Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online
Бережіть себе та своїх близьких!
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:18
Интересно, а у Форварда можно сделать еще какую-нибудь интернет-карту, дополнительно к уже имеющемуся набору (есть кредитная, дебетовая и пенсионная КоКо)?
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37
И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38
Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
Нет, но для полного набора не хватает только именной дебетки
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:44
1. Спасибо большое. У меня просто Дипломнет давно в игноре, поэтому текста не видел. В кои-то веки что-то полезное написал
Вот только не совсем понятно вот это
А это что подразумевалось?
2. Интересовали именно интернет-карты. Открыть именную дебетку я точно не смогу...
Додано: Вів 24 тра, 2022 12:04
Именные дебетки сейчас уже и не выпускают (в любом случае только одна дебетка может быть).
На счёт 7000 грн. С карты на карту - не знаю. Вроде ж должно быть тоже самое, что и на карту Украинского банка. Но это ж скунс масло масляное
Именно интернет карты у Форварда нет.
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