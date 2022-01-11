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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 бер, 2023 13:30
candidat написав:
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
бонус це не депозит, не думаю що буде
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flyman
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:18
candidat написав:
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
За бонус можете даже не напрягаться. Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
Коротко говоря - накрылись ваши бонусы, перспективы - 0, смысла даже тратить чернила и бумагу - нет.
Это можно оценивать как самую последнюю после "самой последней" очередь на выплату
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Helicopter11
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:25
Helicopter11 написав: candidat написав:
У Форварда же депозиты по типу %-ная ставка плюс бонус по текущим счетам (те самые "+++"). Кто-то ж, наверное, уже получал выплату по такому депозиту. Может, случилось какое-то чудо и этот бонус тоже Фонд компенсирует?
Есть ли какие-то перспективы его всё-таки получить? Есть ли смысл как кредиторское требование пробовать оформить? Что-то из этого может получиться?
За бонус можете даже не напрягаться. Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
Коротко говоря - накрылись ваши бонусы, перспективы - 0, смысла даже тратить чернила и бумагу - нет.
Это можно оценивать как самую последнюю после "самой последней" очередь на выплату
Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?
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candidat
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:30
А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
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candidat
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:34
candidat написав:
Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
100 тыс - ограничение действует во всех банках.
100 в кассе, а остальное снимайте или на след день или отправить в другой банк и там снять
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Sergion
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:34
candidat написав:
А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять
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Alien
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:38
Alien написав: candidat написав:
А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять
Вопрос о выплате более 100кгр,а не о получении.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:40
candidat написав: Helicopter11 написав:
[quote="5553130:candid
Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?
Кто,где и когда вам такое говорил？
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:43
THB написав: Alien написав: candidat написав:
А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять
Вопрос о выплате более 100кгр,а не о получении.
Якщо ви не уважно прочитали моє повідомлення або не зрозуміли його зміст спеціально для вас повторюю перше речення з нього: "Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку." Якщо я фактично отримав виплату на картку в сумі 100+кгрн. то як ви вважаєте чи була ця виплата більше 100кгрн.? Питання риторичне.
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Alien
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:51
Alien
Ну етить,+ возле 100 Не Увидел！
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THB
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