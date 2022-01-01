він в нього і був, чудово дізнаватися про новини, при голімому інтернеті.
на сайт не зайдеш, зате телега від будьякого фая обновиться і дасть інфо.
вимоги такі вже.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:45
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:04
Рішення верховного суду
Рішення Національного банку про виведення з ринку АТ "МЕГАБАНК" є правомірним – Верховний Суд -
Остаточне рішення..
Ті кто обслуговувались, розкажіть про досвід обслуговування
Додано: Вів 19 сер, 2025 00:09
Нічого особливого в обслуговуванні не помітив.
|