Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:45

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  klug написав:Я вже думав, що це такий оригінальний фрод, але ні - дійсно Фонд завів собі Телеграм.

він в нього і був, чудово дізнаватися про новини, при голімому інтернеті.
на сайт не зайдеш, зате телега від будьякого фая обновиться і дасть інфо.
вимоги такі вже.
Goodman
Повідомлень: 6706
З нами з: 23.11.14
Подякував: 769 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:04

Рішення верховного суду

Рішення Національного банку про виведення з ринку АТ "МЕГАБАНК" є правомірним – Верховний Суд - https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... hovniy-sud

Остаточне рішення..
Ті кто обслуговувались, розкажіть про досвід обслуговування
aanonimovic594
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 00:09

  aanonimovic594 написав:Рішення Національного банку про виведення з ринку АТ "МЕГАБАНК" є правомірним – Верховний Суд - https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... hovniy-sud

Остаточне рішення..
Ті кто обслуговувались, розкажіть про досвід обслуговування

Нічого особливого в обслуговуванні не помітив.
Повідомлень: 597
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
