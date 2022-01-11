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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:53
Списки от фонда есть,приват уже скинул деньги на мою карту.
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THB
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:05
THB написав:
Alien
Ну етить,+ возле 100 Не Увидел！
Нічого страшного. Буває з усіма. Той не помиляється хто нічого не робить
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Alien
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:09
Alien написав: candidat написав:
А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?
Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять
Это уже радует.
Главное, чтоб не оказалось каким-то новым правилом. На горячке сразу сказали, что дистанционно не более 100 тысяч, потом ещё где-то проверяли, и подтвердили. Сказали, если заказал выплату более 100, то будет отказ.
Кнопку в приложении нажал ещё вчера, сегодня рабочий день уже почти заканчивается, а у меня пока ни денег, ни отказа.
Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21
candidat написав:
Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.
На тому тижні коли я замовляв виплату по скунсу вранці у пумбі а о 16 не дочекавшись відповіді отримав у приваті то десь о 17 годині від пумби прилетів пуш у додаток, що по мені виплат не знайшли. Тому відмова якщо вона буде прилетить, але не в смс а пушем у додаток, якщо ви звичайно ним користуєтесь.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21
THB написав: candidat написав:
Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?
Кто,где и когда вам такое говорил？
По-разному было. По телефону им звонил, узнавал условия депозита. Так прямо и спрашивал, мол, бонус не гарантируется? На что отвечали, мол, почему, это же официальные условия, вам бумажку об участии дадут. Но бумажка же та просто с текстом. Не помню точно, может, там даже какую-то печать поставили, но ничьих подписей, насколько помню, не было. Надо поискать.
Если не ошибаюсь, то и через приложение или email тоже такие вопросы задавал. Тоже надо поискать.
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