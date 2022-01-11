Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:53
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Списки от фонда есть,приват уже скинул деньги на мою карту.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:05
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:09
Это уже радует.
Главное, чтоб не оказалось каким-то новым правилом. На горячке сразу сказали, что дистанционно не более 100 тысяч, потом ещё где-то проверяли, и подтвердили. Сказали, если заказал выплату более 100, то будет отказ.
Кнопку в приложении нажал ещё вчера, сегодня рабочий день уже почти заканчивается, а у меня пока ни денег, ни отказа.
Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21
На тому тижні коли я замовляв виплату по скунсу вранці у пумбі а о 16 не дочекавшись відповіді отримав у приваті то десь о 17 годині від пумби прилетів пуш у додаток, що по мені виплат не знайшли. Тому відмова якщо вона буде прилетить, але не в смс а пушем у додаток, якщо ви звичайно ним користуєтесь.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21
По-разному было. По телефону им звонил, узнавал условия депозита. Так прямо и спрашивал, мол, бонус не гарантируется? На что отвечали, мол, почему, это же официальные условия, вам бумажку об участии дадут. Но бумажка же та просто с текстом. Не помню точно, может, там даже какую-то печать поставили, но ничьих подписей, насколько помню, не было. Надо поискать.
Если не ошибаюсь, то и через приложение или email тоже такие вопросы задавал. Тоже надо поискать.
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:19
все в польше давно уже
особенно молодые инициативные женщины, которые на горячке и начинают работу
пока маемо что маемо
но - если додатка вдруг нет, снесли, а уведомить надо - то почему и нет?
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:45
Кто в курсе, СЭП с привата в другой банк какая комиссия и какие ограничения по сумме.
Спасибо
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:10
На куртку пумби прийшла виплата по депо скунса. Заявку подавав учора сума >100к грн.
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