Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:11
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Утром ходил ногами в ПУМБ Там были проблемы с базой. Рекомендовали нажать кнопку в приложении и типо сегодня зайдут деньги. Ща пришли на карту 150+
Додано: Пон 13 бер, 2023 19:47
Как обращаться в официальном письме? у кого опыт есть?
Не нашел примера на сайте фонда
Додано: Пон 13 бер, 2023 19:59
candidat
Сегодня к вечеру ПУМБ выплатил на карту 100+ по заявке, сделанной в 9 утра. Каждый депозит зашёл отдельным платежем
Додано: Вів 14 бер, 2023 11:32
Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін
Відділення банку вже не працюють? Цікавить каса.
Як бути, якщо до 7.03 не встиг забрати кошти, що з'явилися на рахунку 8.02 та які не потрапили до відшкодування ФГВФО?
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:03
вернет, если будет что возвращать
технически их вряд ли начислили
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:07
В первую волну возвратили все что было на карте и счете.
Почему их не должны вернуть?
Возьмите в телеграмме там бот банка,можно по выписке увид,сколько вернут.,чтобы не гадать.
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