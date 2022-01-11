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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 340341342343

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:46

ℹЗ огляду на дію в Україні воєнного стану, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення, згідно з яким реєстр акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» буде формуватися на підставі балансових даних в розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації банку. Цей реєстр буде сформовано до 24 квітня 2023 року, про що Фонд додатково повідомить на своєму сайті та сторінках в соціальних мережах.

❗Після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» клієнти банку можуть дізнатися, чи включені їх вимоги до переліку та суму затверджених вимог, звернувшись на «Гарячу лінію» Фонду. У випадку незгоди із акцептованою Фондом сумою вимог кредитори АТ «БАНК ФОРВАРД» можуть надіслати відповідне звернення до Фонду на адресу електронної пошти FORVARDB_credutor@fg.gov.ua.
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