Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

ℹЗ огляду на дію в Україні воєнного стану, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення, згідно з яким реєстр акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» буде формуватися на підставі балансових даних в розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації банку. Цей реєстр буде сформовано до 24 квітня 2023 року, про що Фонд додатково повідомить на своєму сайті та сторінках в соціальних мережах.
❗Після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» клієнти банку можуть дізнатися, чи включені їх вимоги до переліку та суму затверджених вимог, звернувшись на «Гарячу лінію» Фонду. У випадку незгоди із акцептованою Фондом сумою вимог кредитори АТ «БАНК ФОРВАРД» можуть надіслати відповідне звернення до Фонду на адресу електронної пошти FORVARDB_credutor@fg.gov.ua.