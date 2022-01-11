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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 341342343344

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:09

  zuker1111 написав:А в Кредобанке заявка в додатке?


тільки банк, тільки тет-а-тет із менеджером :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:10

  vovabelokon99 написав:
  andreyiskra написав:
  zuker1111 написав:Если через Приват заказать выплату, как потом вывести у них деньги?

С КДВ снимать в банкомате или СЭП за 3 грн.

Но сэп только на юр лиц 3 грн, для физ, также как и р2р 0.5% мин 5 грн


як ПБ визначає що отримувач юрлице?
рахунок не 2620 чи якось по іншому
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:47

  greenozon написав:
як ПБ визначає що отримувач юрлице?
рахунок не 2620 чи якось по іншому

У юр осіб не буває 2620. У них 2600
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:42

  Кащей написав:
  Helicopter11 написав:Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
в кабинете платника податкив указано, что джерело этих выплат - АТ "Банк Форвард".

А в кабине где это можно увидеть?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:53

  Карамболь написав:
  Кащей написав:
  Helicopter11 написав:Скорее всего (99,999%) он шел не от банка, а от маркетинговой конторы (связанной с банком), которая держала счета в банке.
в кабинете платника податкив указано, что джерело этих выплат - АТ "Банк Форвард".

А в кабине где это можно увидеть?

Створити Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi
https://cabinet.tax.gov.ua/individual/f13018
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:56

Bosstone за 22 год даёт сделать... а за первый квартал этого года запыт приходит пустым,поэтому и спросил... или я не там запрашивал?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:28

Карамболь текущий квартал раньше мая не появится
Bosstone
 
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