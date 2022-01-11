|
|
|
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 21 бер, 2023 08:30
В телеграмме)),там есть ветка фонда гарантир вкладов,там информация появляется.https://t.me/deposit_guarantee_fund
-
195375n
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 14.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 14:26
Как нынче выплаты ФГФВО получать банков-банкротов?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:57
195375n можете ссылку дать на бот банка в телеграмме?
-
Лагуна
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 12.05.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 бер, 2023 07:36
Лагуна
@ForwardBankBot
-
195375n
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 14.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 02:23
195375n спасибо.
-
Лагуна
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 12.05.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|457
|141702
|
|
|48482
|24991271
|
Пон 20 бер, 2023 16:49
Hotab
|
|65
|30951
|
|