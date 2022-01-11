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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 342343344345

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 08:30

В телеграмме)),там есть ветка фонда гарантир вкладов,там информация появляется.
https://t.me/deposit_guarantee_fund
195375n
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:26

Как нынче выплаты ФГФВО получать банков-банкротов?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:57

195375n можете ссылку дать на бот банка в телеграмме?
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 07:36

Лагуна

@ForwardBankBot
195375n
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 02:23

195375n спасибо.
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