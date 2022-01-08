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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 кві, 2023 12:21
emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 18 кві, 2023 13:38
_PORT_UA написав:emeta
,ви ніяких додаткових заяв не писали?
Письмо в фонд и письмо в банк в электронной форме
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emeta
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Додано: Чет 01 чер, 2023 09:58
Пришло уведомление о закрытии кредитки от УБКИ.
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Vorlon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15
Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
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JanIs
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Додано: Суб 26 сер, 2023 18:55
JanIs написав:
Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
Її може не бути ніколи. Як показує досвід, до четвертої черги доходять рідко, тому шо не вистачає активів банку для задоволення вимог кредиторів. Якщо і будуть виплати по четвертій черзі, то можуть виплачувати 10%, як в Місто банку, а можуть і більше, а може грошей не вистачить і нічого не виплатять. Це процес довгий, треба чекати.
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deneg net
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