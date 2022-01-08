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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 343344345346

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 12:21

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Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:55

  JanIs написав:Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?

Її може не бути ніколи. Як показує досвід, до четвертої черги доходять рідко, тому шо не вистачає активів банку для задоволення вимог кредиторів. Якщо і будуть виплати по четвертій черзі, то можуть виплачувати 10%, як в Місто банку, а можуть і більше, а може грошей не вистачить і нічого не виплатять. Це процес довгий, треба чекати.
deneg net
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