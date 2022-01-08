Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати? Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
JanIs написав:Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати? Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
Її може не бути ніколи. Як показує досвід, до четвертої черги доходять рідко, тому шо не вистачає активів банку для задоволення вимог кредиторів. Якщо і будуть виплати по четвертій черзі, то можуть виплачувати 10%, як в Місто банку, а можуть і більше, а може грошей не вистачить і нічого не виплатять. Це процес довгий, треба чекати.
JanIs написав:Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати? Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?